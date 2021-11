Výstava s rozšířenou realitou připomene návštěvníkům Galerie Butovice sametovou revoluci

V Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, bude v prostorách Galerie Butovice zahájena výstava Střípky revoluce. Čtrnáct závěsných panelů návštěvníkům přiblíží průběh sametové revoluce. Další rozměr výstavě přidají prvky rozšířené reality, které lze aktivovat pomocí mobilní aplikace Festival svobody. Díky ní ožijí záběry z Národní třídy, z Letné, ale i vzpomínky pamětníků: například Jakuba Železného, Moniky Pajerové (jediné ženy mezi organizátory stávky vysokoškoláků), ale i bývalého agenta StB Jaromíra Ulče. „V Galerii Butovice chceme připravovat zajímavý program všech formátů a pro všechny návštěvníky – od malých po velké,“ říká Linda Horáčková, marketingová manažerka obchodního centra. „Než se všichni plně ponoříme do vánoční atmosféry, pojďme si znovu připomenout události roku 1989. Rozšířená realita by navíc mohla zaujmout i mladší ročníky, kterým události této doby předloží v mnohem atraktivnější podobě,“ dodává Horáčková. Nejenom mladé generaci má výstava připomenout, jak je svoboda a demokracie nesamozřejmá. Výstava Střípky revoluce potrvá v prostorách Galerie Butovice do 23. listopadu a vstup na ni je zdarma. Rodiče menších dětí navíc mohou využít hlídaný dětský koutek Bambule zdarma. Tímto dnem ovšem pestrý program zdaleka nekončí; v Galerii Butovice jsou připravené „Pestré Vánoce“ a zábava pro děti i dospělé každou adventní neděli.