Strhující podobenství o věčné lidské touze, o svobodě, vášni a lásce, která dokáže zničit sama sebe. Příběh osudové lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko Zobara. Jevištní zpracování slavného filmu Emila Lotjanu a Jevgenije Dogy podle povídek Maxima Gorkého. Podmanivé melodie a temperamentní tance. To je muzikál Cikáni jdou do nebe v Divale Bez zábradlí! Muzikál, který vás odnese až někam do cikánských nebes.