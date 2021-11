Bill Stewart Trio ft. Larry Grenadier & Walter Smith III (USA)

Bill Stewart je po desetiletí jedním z unikátních hlasů mezi jazzovými bubeníky. Je známý zejména spoluprací s jazzovými kytarovými velikány, k nimž patří Pat Metheny, Jim Hall, Peter Bernstein a především John Scofield. Jeho životopis doplňuje práce s dalšími kultovními umělci jako jsou Michael Brecker, Maceo Parker, Joe Lovano a Nicholas Payton. Jako leader vydal několik alb včetně Think Before You Think, Snide Remarks a nejnovějšího Band Menu. Stewart vyrostl v Iowě, ale přestěhoval se na studia do New Yorku, který již neopustil. Zůstává jedním z nejvyhledávanějších jazzových bubeníků. V jeho triu působí další dvě velké hvězdy světového jazzu: fenomenální kontrabasista Larry Grenadier, známý zejména z tria Brada Mehldaua, a mladý energický saxofonista Walter Smith III, který hrává například v kapelách Ambrose Akinmusire Quintet nebo Eric Harland's Voyager. Hudba tohoto tria je jiskřivá, plná originálních motivů a momentální improvizace. Sestava bez harmonického nástroje umožnuje zajímavou polyfonní fakturu, která nechá skvěle vyznít hráčskou invenci a virtuozitu všech tří hudebníků.