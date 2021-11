EDA – Charitativní koncert

Charitativní koncert S brejlema nebo bez brejlí opět v klubu Jazz Dock! Nezisková organizace EDA letos pošesté pořádá v našem klubu charitativní koncert, jehož výtěžek bude určen na podporu Rané péče EDA. EDA poskytuje podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením do sedmi let věku dítěte. Během večera bude možnost mimo jiné vyhrát také atraktivní ceny v tombole! Pro EDU a její přátele zahrají: Ráchel Skleničková, Hm, United Heads, Moody Cat Band a Ester Kočičková, která bude zároveň večerem provázet.