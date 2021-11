Vánoční ArtBazaar na Pragovce / Dernisáže výstav / Hello Marcel a So Sad Soused

Hou hou hou! Ježíšek i Santa se už zase celí nedočkaví klepou, jak se těší na asistenci u Vánočního ArtBazaru. Ten se tentokrát uskuteční v neděli 12. 12. od 10:00 do 20:00 pěkně v teple na Pragovce.

Součástí bude také hudební produkce v podání So Sad Soused a afterparty s kapelou Hello Marcel, jedinečný křest finální podoby alfa verze knihy Magická dekáda na Pragovce / Rezavá Ústa k deseti letům Pragovky a další program.

Celá akce potrvá do 23:59.

Na ArtBazaaru si můžete zakoupit originální umění od rezidentů Pragovky, ale i kousky od dalších vybraných umělců. Všechny budou v hodnotě do 4000 Kč. Kromě toho a vánoční atmosféry vás čeká tradiční soutěž o nejlepší bramborový salát, hudební produkce, dražba knih, vánoční workshop a dernisáže aktuálních výstav za přítomnosti umělců.

ArtBazaar pořádá Pragovka Gallery, ve které zrovna probíhají výstavy výstavního bloku Výstupy intimity. S výstavami REGENERACE, DUNA: Flat As Pizza, Tyformy: Brnění, Anna Bürgermeisterová: Zloděj příběhů: Preview of some troubles, Bar Dvir Rahamim: The Ground Beneath Us Moves Upwards se tento den zároveň rozloučíme.

~CASH ONLY~

>>>Sotva to zaschlo a už to můžeš mít <<<

>Signované kousky do vašich depozitářů<

¨

Prodejci:

Eliška Fialová

Vladimír Merta & Ka3ka3- performativní prodej

Petra Hudcová

Natalia Akovantseva

Tyformy

Zuzana Růžičková

Terezie Kusbach Kolářová

Kateřina Burgertová

Dominika Vyskočilová

Studio Bunkr

Iva Krupicová

Marie Ladrová

Agáta Rabochová

Štěpánka Růžičková

Aleš Novák

Šenay Kobak

Matěj Hrbek

Eva Fajčíková

Eduardo Lara Alvarez Tostado

+ Pouliční kadeřnický koutek Streetcuts

a Vánoční workshop