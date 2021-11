Swingová tančírna s The Mole’s Wing Orchestra

The Mole`s Wing Orchestra je pražský swingový orchestr, který Vás potěší swingovou hudbou 30. a 40. let minulého století. Takové melodie nejsou pouze k poslechu, ale zejména k tanci, a tak toto těleso pravidelně pořádá své tančírny v Malostranské besedě a 22. února tomu nebude jinak! Neváhejte tedy dorazit a zažít skvělý koncert i s tanečními lekcí od studia ZigZag! My se určitě budeme těšit.