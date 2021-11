19. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů

Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za celou dobu své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Program vysílání: Úterý 9.11. 18:00 MIKE@ MAURICE - Dobrodružný vodní sportovní film 15 min. IKAROS - Dobrodružný a extrémní sportovní film 52 min. MILUJI ISLAND - Cestopisný film 4 min. CHAMLANG - Horský a horolezecký film 30 min. Úterý 9.11. 20:00 THAT SEASON - Dobrodružný a extrémní sportovní film 16 min GUATEMALA - MAYSKÁ MYTOLOGIE, ŠAMANI A KATOLÍCI - Cestopisný film 42 min. MOUNTAINS ARE GODS - Horský a horolezecký film 6 min. BIKE2BOAT ALPS - Dobrodružný vodní sportovní film 28 min. NEVER STOP - Dobrodružný a extrémní sportovní film 13 min. Středa 10.11. 18:00 FUKUSHIMA TRAVELER - Cestopisný film 51 min. PATHFINDER - LIFE BEYOND FEAR Dobrodružný a extrémně sportovní film 10 min CANYONING TICINO - Dobrodružný vodní sportovní film 10 min. CALM AFTER THE STORM - Horský a horolezecký film 14 min. Středa 10.11. 20:00 SARY JAZ - Dobrodružný vodní sportovní film 15 min. THE SPIRIT OF AFGHANISTAN - Cestopisný film 2 min 10 LET S KARDIOSTIMULÁTOREM - Horský a horolezecký film 10 min SILENCE OF THE DEPTHS - Dobrodružný vodní sportovní film 25 min. BETWEEN FJORDS - Dobrodružný a extrémní sportovní film 56 min. Čtvrtek 11.11. 18:00 GOOD FOR THE SOUL - Dobrodružný a extrémní sportovní film 10 min. LIDÉ, OSUDY, ZEMĚ - Cestopisný film 4 min. ALADAGLAR SKIEXPRESS - Dobrodružný a extrémně sportovní film 28 min. SALTO JE KRÁL - Dobrodružný vodní sportovní film 60 min. Čtvrtek 11.11. 20:00 CYKLOTRASY - ČESKÝ RÁJ - Cestopisný film 8 min. MAKATEA VERTICAL ADVENTURE - Horský a horolezecký film 28 min. ONE LAP RUN - Dobrodružný a extrémní sportovní film 6 min. MRAZIVÁ POEZIE - Dobrodružný a extrémní sportovní film 10 min. THE VANISH YANGTZE - Dobrodružný a extrémní sportovní film 50 min.