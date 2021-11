BEZ LÁSKY LÁSKA NENÍ - koncert hitů 80. a 90. let

Velký taneční koncert Nadačního fondu Wine for Help ve stylu 80. a 90. let HOLKI // JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ JOSEF VÁGNER // PETER PECHA // MARTIN SCHREINER // NELLY ŘEHOŘOVÁ // VEDNDULA PŘÍHODOVÁ // ELIŠKA MACHAČOVÁ // JAN TENKRÁT // TEREZA ŠULCOVÁ Céčka, kazety a ledvinka za pasem. Snad žádná jiná doba nepřála tolik bláznivým experimentům a okázalosti jako zlatá osmdesátá léta. Po pádu komunismu vše ještě nabralo na obrátkách a téměř vše se zdálo možné. Na divoké osmdesátky tak navázaly ještě divočejší devadesátky. Doba, ke které se dodnes vracíme, protože nás prostě baví. Myslíme na každý detail a slibujeme, že na chvíli zapomenete, ve které žijete době. Návrat pestrobarevných šusťáků. Móda z let osmdesátých byla divoká, pestrobarevná a nespoutaná díky inspiraci snad všemi významnými světovými kulturami, hudebními žánry a stylem, který byl zrovna v kurzu. Boom zažívaly džíny všeho druhu. V módě byly ošoupané plísňáče, džíny s laclem nebo mrkváče. Když tričko, tak poseté flitry nebo v neonových barvách. Kdo ale neměl příbuzné na západě nebo rodiče v zahraničním obchodu, měl smůlu. Tuzexové bony vládly východnímu světu. A devadesátky? Šusťáky! Kdo je neoblékal, jako by nebyl. Šusťáky všech barev a nejlépe z tržnice představovaly vrchol odívání. Vrať se s námi do módy let minulých a užij si o to víc atmosféru legendárních hitů. Papírové růže a tornádo z cukru. O zábavu rozhodně nebude nouze. Barvy reflektorů, křiklavých triček a šusťákových souprav doplní pestrobarevné růže. Shoď pár plechovek a je to tvoje. Energii pak můžeš doplnit cukrovou vatou. A ani tentokrát nebude chybět soutěž o hodnotné ceny. Uvidíš, jaké bude to tvé šťastné číslo. Do let minulých vás zavedou moderátoři Jarda Brousil a Barnabáš Jurič. Prodej vstupenek na místě. Standardní vstupné je 200 korun, pro všechny stylově oblečené pak za polovinu. Těšíme se na vás! Výtěžek koncertu bude sloužit ke splnění tajných vánočních přání sourozenců dětí se smrtelnou mukopolysacharidosou, za kterými osobně vyjedeme v předvečer Štědrého dne. Rodiny do posledních chvíle nic netuší, přání zjišťujeme přes naše tajné spojence. Upřímně neznáme moc krásnějších a upřímnějších okamžiků, než je radost rodin, kterým nečekaně zazvoníme u dveří, popřejeme krásné Vánoce a dětem splníme vánoční přání, které není v silách jejich rodičů. Ten moment překvapení je naprosto úžasný. Víc o Nadačním fondu Wine for Help na www.wineforhelp.cz