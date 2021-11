Placebo v Praze

Pražské O2 universum přivítá britskou kapelu Placebo, která se po dlouhých pěti letech vrací do České republiky. Dvojice Brian Molko a Stefan Olsdal přijedou představit svým fanouškům nové, již osmé album „Never Let Me Go“, které vyjde 25. 3. 2022, tedy devět let od poslední studiové desky „Loud Like Love“. První ochutnávku si můžete poslechnout už dnes díky singlu „Surrounden By Spies“.

Předprodej vstupenek startuje 17. listopadu 2021 v 10 hodin.

VÍCE INFORMACÍ INFORMACE ZDE