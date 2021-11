Duchovní a totalita: Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech

Záměrem scénického dokumentu je představit životní pouť a pastorační činnost Josefa Zvěřiny v komunistických kriminálech, tedy pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu.

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu (potažmo v celém východním bloku) tvrdé pronásledování. To, co za šest let nezvládla zlikvidovat nacistická snaha o zničení církevních struktur a elit jako nositelů významné části národní identity, to znovu pronásledoval komunistický režim. Duchovní byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, všemožně utiskováni, ponižováni a šikanováni.

