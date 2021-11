„City jsou jako voda, ta se taky vždycky formuje podle okolí. Dokonce ani nejhlubší bolest nezanechá stopy, když máme pocit, že nás zahlcuje a trvá příliš dlouho, není to proto, že by city nějak zatuhly, je to tím, že se zklidní a zůstanou bez pohnutí, stejně jako nehybná voda v jezírku.”

Norský autor Karl Ove Knausgård si svou románovou autobiografickou hexalogií vysloužil přirovnání k novodobému Marcelu Proustovi.

