Stárnoucí hvězda londýnského West Endu (britský ekvivalent Broadwaye v New Yorku) i Paramount Pictures v USA 20. a 30. let minulého století, ale v té době již téměř zapomenutá americká herečka Tallulah Bankhead (31. 1. 1902 - 12. 12. 1968), proslulá svým nenapodobitelným chraplavým hlasem a zdrcujícím sarkasmem, libertinka a ikona nezávislých žen 20. století, představitelka bouřliváctví a svobodomyslnosti, ale známá také destruktivními alkoholovými, drogovými a sexuálními eskapádami, měla dokončit jednořádkovou repliku ke svému poslednímu filmu „Fanatic“.

Dorazila ovšem do filmového studia v Los Angeles v takovém stavu (namol – looped), že osm hodin nahrávání této pětiminutové frekvence (smyčka - the loop) připomíná, za asistence mistra zvuku Dannyho Millera a zvukaře Steva, kteří jsou z toho, co se odehrává ve studiu takzvaně „na mašli“ (the loop), zběsilou jízdu na bizarní vykloubené horské dráze.

