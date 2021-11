Svatomartinský průvod

Společně s rozsvícenými světýlky a svatomartinskými písněmi vyrazíme se setměním od Rodinného centra K2 do parku Chrpová – Malinová, kde možná potkáme sv. Martina na bílém koni s pokladem. Dobrovolníci a muzikanti do průvodu vítáni (hlaste se na rc@klubk2.cz). V ceně 50 Kč je zahrnut příspěvek na organizaci, muziku, čaj a sladkost do svatomartinského průvodu. Dejte nám vědět, s kolika dětmi dorazíte, ať můžeme vše řádně přichystat. Více informací a odkaz na rezervaci míst najdete na https://rc-klubk2.webooker.eu/Actions.