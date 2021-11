Should I Stay Or Should I Go

Představení je cestou do zavátého nevědomí. Je simulátorem rozhodování. Co všechno ovlivňuje naše rozhodnutí a která rozhodnutí nás činí šťastnějšími? Mohla se Nora v Ibsenově dramatu rozhodnout jinak než opustit rodinu? Mohla žít šťastný život? Mohli jsme se my tehdy rozhodnout jinak a žít dnes jiný život? Máme pro vás návod: Vezměte telefon a napište zprávu, kterou jste už dlouho chtěli napsat, ale báli se nebo to z nějakého důvodu odkládali… Dobře si promyslete znění zprávy, ale zatím ji neodesílejte. Cítíte se lépe? Ještě ne, že? Zbytek návodu dostanete během představení! VÍCE INFORMACÍ ZDE

