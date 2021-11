Betlém hledá Superstar

Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni.

Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Skorovánoční rodinné představení od 28. 11. v Divadle Na Fidlovačce.

Představení pro celou rodinu. Od 6 do 99 let :-)

PODROBNÉ INFORMACE ZDE