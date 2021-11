CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC – Art Festival v Gabriel Loci

Druhý listopadový víkend se propojí jedna z nejznámějších galerií v Praze – The Chemistry Gallery - s unikátním prostorem Gabriel Loci na pražském Smíchově a uspořádá zde Art Festival. Na akci nazvané CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC se představí nejen rezidenční umělci, kteří mají svůj ateliér v Gabriel Loci, ale široká veřejnost bude moci shlédnout výstavu dalších progresivních umělců, díla módních návrhářů, k vidění bude také světelná instalace a celou akci doplní živá hudba. Akce začíná v pátek 12. listopadu v 18:00 vernisáží, během které budou díla umělců doprovázena živou kapelou The Muslim Jew, the Ugly and the Drummer. Hudba instrumentální kapely bude během vernisáže tajuplným způsobem doplňovat atmosféru bývalého kláštera. Na výstavě CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC budou během celého víkendu vystavena například díla malířky Laury Limbourg, která se v loňském roce stala vítězkou Ceny kritiky za mladou malbu. Limbourg, jež v příštím roce dokončí studium na pražské AVU v ateliéru Josefa Bolfa, ve svých dílech podtrhuje závažnost problematiky prostituce a sexuální turistiky. Dále se na výstavě představí Michaela Červená, se svými vyšívanými obrazy, deníkovými záznamy a automatickou malbou. Chybět nebude ani další rezident, mladý sochař Patrik Adamec, který nachází inspiraci v přírodě a v maličkostech kolem nás a fascinují ho lidé a prostor a jejich vzájemné ovlivňování. Mezi další mladé umělce budou patřit Juraj Ďuriš, Jan Soumar nebo Martin Malý. Ze střední generace například malířka Kamila Ženatá. Přehlídka moderního umění bude uspořádána v Rajské zahradě, v jednom z nejkrásnějších sálů Gabriel Loci a v přilehlých prostorách prvního a druhého patra bývalého kláštera. Chodbu, která obklopuje Rajskou zahradu, zaplní svoji audiovizuální instalací Jan Poš, který studoval ateliér time based media na UJEPu v Ústí nad Labem a nyní je studentem ateliéru sochařství na pražské AVU. Část Art Festivalu je určena módním návrhářům. Ve Sloupovém sálu budou k vidění a také ihned k zakoupení ready-to-wear kolekce dobře známých módních ikon, jako je Klára Nademlýnská, Zoltán Tóth, Lukáš Krnáč nebo Tereza Rosalie Kladošová. Knihovna, jedinečná a také nejvíce zachovalá místnost bývalého benediktinského kláštera, bude hostit po celou dobu akce NFT Gallery. NFT je zkratka ze slovního spojení „non-fungible token“, což lze přeložit jako „nezastupitelný token“. Jedná se o revoluční způsob prodeje pro digitální umělce, díky kterému se vytvoří k jejich dílu jedinečný certifikát a označí ho tak za pravý originál, který je jen jeden a nelze jej zaměnit. NFT je možné koupit za kryptoměny, nejčastěji ethereum. Jedná se o jednu z prvních výstav NFT v ČR, vystavovat zde budou: čtyrčlenné uskupení NotReal Virtual, Dalibor Cée, Tomáš Vavříček či Jan Sládeček, který v uplynulých letech působil jako digitální tvůrce v Los Angeles. Jako název pro Art Festival použili organizátoři nepříliš známý palindrom: CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC. Jde tedy o text, který se čte stejně zleva doprava i zprava doleva. Víkendová akce je zdarma. V pátek je na programu od 18:00 do 22:00 vernisáž s živou hudbou od instrumentální kapely The Muslim Jew, The Ugly & The Drummer. Od 22:00 do 6:00 hodin sobotního rána bude následovat v Lustrovém sále Gabriel Loci party: WELLWET, kde zahraje norský DJ Skatebård. Cena vstupenky na party je 450 Kč na místě, vstupenky jsou k dispozici za 350 Kč také v předprodeji na GoOut. Oba dva víkendové dny pokračuje celá akce od 11:00 do 19:00. Pro zájemce zde bude možné zakoupit umělecká díla či originály od módních návrhářů a pořídit si tak jedinečný vánoční dárek nebo umělecké dílo pro začínající sběratele. Součástí akce bude také Art Shop, kde budou k dispozici tisky od vystavujících umělců nebo merch v podobě tašek a triček CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC. V neděli od 17:00 hodin nabídne kurátor výstavy Petr Hájek z The Chemistry Gallery komentovanou prohlídku, na které seznámí zájemce nejenom se samotnými díly umělců, ale i s neokoukanými prostory kláštera skrytými za vysokou zdí v Holečkově ulici na Smíchově. V 18:00 zakončí celý Art Festival koncert živé hudby v Rajské zahradě. Organizátoři připravují koncert nového setu české zpěvačky NEVER SOL. Unikátní prostory Gabriel Loci jsou hojně využívány pro jakékoliv umělecké nebo kulturní akce, letos se zde již podruhé konal největší designový festival současnosti, Designblok. Bývalý benediktinský klášter, který v roce 2020 koupila od České pošty společnost Cimex, postupně ožívá. Klášter je v současné době domovem 30 umělců, kteří zde nejen čerpají nápady a ideje pro svou práci, ale mají zde i plnohodnotné zázemí. „Architektonické pojetí, světlo a prostor kláštera jsou jako stvořené pro umělecký ateliér. Originální prostory, rozlehlost celého objektu a nenapodobitelná atmosféra jsou lákadlem pro umělce, návrháře, designéry a také náročné filmaře hledající neokoukané kulisy,“ uvádí Magdaléna Dvorská, manažerka Gabriel Loci. „Je pro mě velkou radostí pracovat jako kurátor na první výstavě rezidenčních umělců z objektu Gabriel Loci. S některými z autorů již v rámci The Chemistry Gallery spolupracuji, s díly jiných autorů se díky této výstavě seznamuji. Vystavení uměleckých děl v takto unikátním prostoru jako je Gabriel Loci vždy nabízí skvělou podívanou. Jsem navíc rád, že díky vstřícnému přístupu vlastníka objektu je možné objekt bývalého kláštera oživit výstavou a koncerty v průběhu celého víkendu. Doufám, že touto akcí zahajujeme tradici výstav rezidenčních umělců zde v Gabriel Loci,” doplňuje Petr Hájek z pražské The Chemistry Gallery, který je kurátorem celé akce.