Další roky ve stejnou dobu

Volné pokračování úspěšné, duchaplné sexkomedie Každý rok ve stejnou dobu.

Malý hotelový pokoj se stává svědkem proměny času, doby a lásky jedné milenecké dvojice, která se zde setkává každý rok ve stejnou dobu. Představení s jedinečným rukopisem legendárního režiséra Jiřího Menzela, který hru shrnuje slovy: „Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se v ní taky mluví.“

