Hra, která se zvrtla

Popis této mysteriózní komedie se dá jen těžko vyjádřit slovy, neboť je to smršť nepředvídatelných situací, se kterými se herci pokoušejí vyrovnat zoufalou snahou dovést představení do konce. Navzdory neuvěřitelným malérům a dechberoucím katastrofám dohrajeme vždy až do konce.

Hra je již tři roky absolutním trhákem londýnského West Endu. v roce 2015 získala ocenění „Olivier Award for Best New Comedy“. Divadlo Bez zábradlí hru uvádí ve spolupráci s Mischief Worldwide Ltd. podle nastudování The Mischief Theatre Production.

VÍCE INFORMACÍ ZDE