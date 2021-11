2x Woody Allen

Láska a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma. Představení není vhodné pro děti (ale měly by ho vidět).

Dvě aktovky legendárního newyorského neurotika, ve kterých najdete přesně to, co dělá Woodyho Allena Woodym Allenem. V Riverside Drive se nevědomé úvahy a tužby vyjevují a realizují svědomí a vůli navzdory – a stačí k tomu náhodné setkání s jedním otravným pobudou. V Old Saybrook skuteční lidé touží po vymyšlených životech, zatímco fiktivní postavy chtějí vést život skutečný. A nad oběma hrami se samozřejmě vznášejí věčné otazníky lásky, tvorby i lidské existence.

