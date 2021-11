Magická fontána 2022

Magická fontána se rozzáří ve druhé sezóně – nenechte si to ujít!

Nečekaná překvapení plná ohně, vody a světel legendární Křižíkovy fontány, ale také příběh z naší historie, který ukazuje život českého vynálezce Františka Křižíka – to vše v ojedinělé živelné show, která vstupuje do své druhé sezóny. Unikátní představení, které shlédlo v roce 2021 bezmála 6000 lidí se posouvá i s řadou novinek a vylepšení do roku 2022! Pohádkové zázraky, dobové vynálezy, ohňové efekty a tanečníci ve světelných oblecích budoucnosti se znovu objeví v kulisách legendární Magické fontány.

Přidáváme efekty, vylepšujeme výpravu a chystáme překvapení!

Velkolepé představení pod širým nebem kombinuje taneční a novocirkusové umění i moderní technologické efekty s vodním dílem českého vynálezce Františka Křižíka. Živelná kombinace ohně, světla a vody spolu s elektrizujícími výkony světelných a ohňových tanečníků za doprovodu živé hudby bude k vidění od června do srpna 2022. Chybět nebude přehlídka jevištních prvků a speciálních efektů během jednoho večera, Teslův transformátor hrající živou hudbu milionem elektrických výbojů, akční show s futuristickými prvky propojená interaktivní projekcí do vodních stěn vyprávějící příběh inspirovaný životem českého velikána. Atmosféra diváky vtáhne do děje, při kterém pocítí ničivou sílu pradávného elementu ohně i životodárnou energii elektřiny a světla. Představení Magická Fontána vrací Křižíkovu fontánu zpět do kulturního dění s ambicí zapsat se mezi přední světová představení.

Vydejte se s námi na cestu časem, poznejte příběh počátků lidstva a buďte svědky souboje ohně s elektřinou, ovlivňující samotný vznik Magické fontány.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na www.magickafontana.cz

Představení se hraje za každého počasí, hlediště je zastřešené.