K.Š.E.F.T.

Co nejlepšího dát synovi k pětadvacátým narozeninám? Prostitutku. Hra daleko vtipnější a vážnější, než čekáte, o různých podobách lásky.

Milující rodiče objednají pro svého syna prostitutku, aby ho připravila o panictví a pomohla mu tak udělat další krok k dospělosti. Jackovi je sice pětadvacet, ale trpí lehkou mentální poruchou a jeho dosud nejvíc vzrušující interakcí se ženou bylo, když na něj mrkla pokladní v supermarketu, a on do ní byl kvůli tomu půl roku zamilovaný. Každý si od Juliiny návštěvy slibuje něco trochu jiného; a nikoho nenapadne, že by pečlivě plánované dvě hodiny měly nějak narušit chod celé rodiny…

