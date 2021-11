Na konci století ryb

Temně pulzující inscenace inspirovaná každodenními rozhovory s přáteli i se sebou samými.

On a ona, úspěšná umělkyně a herec, do jejichž života vstoupí dvě mladé – holky. (Není to ageismus?) Všichni navzájem se o sebe zajímají – žijí přece tak vzrušující životy. Zajímají se ale skutečně o sebe navzájem, nebo o představy, které o sobě navzájem mají? Století ryb je století lidí, kteří chladně pozorují. Toto století pomalu končí. Ještě, že už to máme za sebou! Fakt?