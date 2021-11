První pražská NFT galerie Crypto Portal

Pražská NFT galerie Crypto Portal je první stálou expozicí svého druhu v České republice, která transformuje umění virtuální technologie blockchain ve skutečnost. Crypto Portal spojením reálného a digitálního světa míří k tomu nejlepšímu z umění metaversu a zároveň se snaží pomoci místním umělcům a nadšencům orientovat se v novém a vzrušujícím světě NFT. Nová Galerie Crypto Portal se nachází přímo naproti orloji na Staroměstském náměstí v Muzeu Iluzivního uměni (IAM Prague) a je ideálním místem setkávání nejen pro další generaci sběratelů umění, ale i pro nováčky uměleckého krypto světa vůbec. NFT, stejně jako kryptoměny, využívá technologii blockchain a rychle se tak dostal do vedení této popkulturní umělecké oblasti. NFT neboli non-fungible token je jedinečné digitální odvětví proměněné v umění, umělecké sbírky či dokonce virtuální realitu. V souvislosti s rozšířením povědomí o umění NFT se mezinárodní tým na Crypto Portalu věnuje osvětě NFT a metaversu a to pořádáním pravidelných workshopů a akcí pro tvůrce i širokou veřejnost. V jedinečném prostoru sklepní galerie z 12. století se hosté budou moci inspirovat možnostmi metaverza, kde se hranice mezi minulostí, přítomností a budoucností prolínají. Crypto Portal na Staroměstském náměstí 24, Praha 1, přímo naproti orloji, je otevřen denně od 9 do 19 hodin a je k dispozici i pro soukromé akce. Web:https://cryptoportal.art/ Instagram:https://www.instagram.com/cryptoportal.art/ Twitter:https://twitter.com/CryptoPortalArt Kontakt: Jakub Bechyně – Co-Owner, Creative Director Email:jakub@iamprague.eu Lidija Kovarik, MD Email: lidija@iamprague.eu