Festival Spectaculare 2021

Wixel, zakladatel belgického vydavatelství Slaapwel, prý často ležel v posteli a nemohl usnout. Napadlo ho, že by bylo skvělé, kdyby existovala hudba, která by mu pomohla překonat hranici mezi bdělým stavem a spánkem. A tak se vydal hledat hudebníky, kteří by mu takové skladby mohli dodat. Katalog labelu Slaapwel, jehož showcase přiváží letošní Spectaculare do CAMPu, je plný delikátního ambientu, který se nestydí za svůj účel posluchače přivést do snů. Label od roku 2014 kurátoruje hudebník Stijn Hüwels.

Právě on se na showcase představí, stejně jako Katharina Schmidt a Ciro Berenguer, další dva hudebníci vydávající pod charakteristickým logem s dřímající sovou se sluchátky na uších.