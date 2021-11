Mikrotrip na sobotu: za architekturou Nebušic

Oko Nebušic je rozhledna, socha, houpačka, oko do krajiny a nové výletní místo na okraji Prahy. A není to jediná nová architektura, která zde v poslední době vznikla. Najdete tu také starou vodárnu z 20. let přeměněnou na komunitní centrum. Mezi podnikatelským barokem tu můžete objevit třeba vilu od Stanislava Fialy.

Vydejte se s Karolínou Vránkovou, moderátorkou pořadu Bourání, s architektem Jiřím Poláčkem, se studenty architektury na prohlídka Nebušic, poté možno vyrazit do přírody. Mikrodobrodružství přesně na sobotní odpoledne. Sraz u kostela v Nebušicích (zastávka K Noskovně).