Dialogy: Ákos Moravánszky

Architektura jako trvalá změna? Trvalá změna je jedinou konstantou v životě, tvrdí Hérakleitos, a dnešní realita jako by potvrdila jeho vizi světa neustálých změn. Architekti se proto snaží rozlišovat mezi tím, co se v jejich disciplíně jeví jako trvalé, a tím, co je pomíjivé a letmé. Mohou nikdy nekončící cykly transformace zajistit obnovu architektury po opakujících se krizích?

Dalším hostem z přednáškové série spolku KRUH je maďarský historik, architekt a titulární profesor teorie architektury na ETH v Curychu Ákos Moravánszky. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století.

VÍCE INFORMACÍ ZDE