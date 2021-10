Riddikulus! | Praha

Jste dodnes smutní, že vám k 11. narozeninám sova nepřinesla vytoužený dopis z Bradavic? Tak už nemusíte být! Divadlo Palace se totiž už brzy jako mávnutím hůlky změní na Školu čar a kouzel v Bradavicích! Přijďte si s námi užít zběsilý let jednoho beznadějného mudly fenoménem, který otevřel srdce celé generace a naplnil je magií. V chytlavé parodii, která se pro velký zájem vrací do Prahy, budou mladí divadelníci žonglovat ikonickými postavami všech sedmi knih, aby nám dokázali, že fantazii se meze nekladou. I když možná by se měly. Ochutnali byste lektvar od barmana Snapea? Chtěli byste zjistit, jaké diss tracky píše rapové duo Bellatrix a Umbridgeová? Na kolik eur odhadujete, že si profesor Quirrell cení své důstojnosti? Toužíte do rodinného receptáře přidat i recept na Temného pána? A hlavně souhlasíte s tím, že neznalost Harryho Pottera by měla být hrdelním zločinem? Přichází jedinečné divadelní představení pro všechny, co milují kultovní kouzelnický příběh a nebojí se z něj utahovat! Přeměny známého příběhu se chopili mladí divadelní stíhači a kulturní platforma OZ Artefakt, jež nabízí příležitosti studentům, absolventům múzických umění a čerstvým talentům. Jejich hlavními zaklínadly jsou humor a melodie, výsledkem je chytlavá parodie. Pozor! Představení není vhodné pro diváky do 15 let!