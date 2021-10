Multikulturní prostor SmetanaQ rozšiřuje koncept zasvěcený umění a designu. V nejvyšším patře domu na Smetanově nábřeží otevírá novou prodejní galerii SmetanaQ Gallery. ​​Jako první zde svá monumentální plátna a audiovizuální projekty představuje od 30. září Miloš Šejn na výstavě Í H M N Í. Jeho volná tvorba se dotýká land artu a konceptuálního umění. Bránou imaginace jsou pro čtyřiasedmdesátiletého výtvarníka vzorky pigmentů, rostlin i nerostů. Svět a dění v něm chápe jako neustálý proces. Autor je také zakladatelem mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa, jež se zabývá výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny. Kurátorkou této výstavy je Martina Vítková, která podotýká: „Kouzelník země Miloš Šejn přiváží do Prahy zlomky z celku světa, povýšených na artefakty. Je to desítky let budovaný archiv. Obrazy, objekty, videa, slova, zvuky i performance jsou jediným celkem, úvahou o přírodních cyklech, o spolužití člověka a země. Monumentální plátna vznikla performativní metodou v krajinách hor, údolích i v prostředí městských zahrad. Jsou záznamem lidského vnímání vně i uvnitř těla, rozličností rostlin, zpěvu ptáků, větru, chladu. Pozorní možná objeví také kaligrafické fragmenty textů.“ Výstava Í H M N Í je ve SmetanaQ Gallery přístupná do 28. listopadu, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00. 4. 11. 2021 od 18:00 hodin – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM A KURÁTORKOU 25. 11. 2021 od 18:00 hodin – DERNISÁŽ A KŘEST KATALOGU