Rodina se vrací do Prahy 3

Legendární sousoší Rodina autorů Bohumila Teplého a Vladimíra Navrátila se po 21 letech vrátilo na své původní místo. Je restaurované a osazené před obchodním centrem Atrium Flora. „Sochu si pamatuji už z doby, kdy jsem jí míjel jako kluk. Byla přirozenou součástí parčíku, který na přelomu tisíciletí nahradilo nákupní centrum. Před pár lety jsem pátral, co se s ní stalo. Když jsem se stal starostou, začali jsme s kolegy prověřovat možnost vrátit ji na původní místo. Podařilo se nám objevit nejen sochu, ale osobně se i seznámit s jejím spoluautorem Bohumilem Teplým. Mrzí mě, že se dneška nedožil, ale dobře vím, jak se na přesun sousoší těšil a jakou by z toho měl radost", říká starosta Prahy 3, Jiří Ptáček. „Se sousoším Rodina, jehož majitelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, jsme původně počítali do areálu nové tramvajové smyčky Depo Hostivař, kterou začneme stavět na jaře příštího roku. Když nás ale oslovilo vedení městské části Praha 3 s nápadem vrátit sochu na původní místo nedaleko stanice metra Flora, bez váhání jsme souhlasili. Chceme, aby se cenná umělecká díla vracela na svá původní místa např. ve stanicích metra či jejich okolí. Protože chceme zákazníkům poskytovat nejen perfektní služby, ale také aby cestovali v příjemném a kulturním prostředí," dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Bronzové sousoší autorů Bohumila Teplého a Vladimíra Navrátila vzniklo na konci sedmdesátých let minulého století. V době výstavby obchodního centra roku 2000 bylo přemístěno do parku na konečné stanici metra A - Depo Hostivař. Stěhování Rodiny zpět domů na Prahu 3 se uskutečnilo díky partnerské spolupráci městské části, Dopravního podniku hlavního města Prahy, Obchodního centra Atrium Flora a společnosti aiomica. Opravy, přemístění a osazení sochy, se na přání pana Bohumila Teplého zhostilo kamenosochařství Pánek.