Zamilovaný králík

Krátký průvodce malováním Jasmíny Že chce malovat věděla vždy, bohužel neměla na tuto činnost dostatek času. Vše se změnilo v roce 2014, kdy se před Jasmínou otevřely nové dimenze vnímání barev a tvarů okolního světa poté, co navštívila kurz “Uvolnění kreativity”. Nejdůležitější ovšem bylo, že díky malování začala objevovat i samu sebe. Malování ji okouzlilo a s vášní se vrhnula do práce i dalšího objevování. První výstavu uspořádala již po roce tvoření s ohromným úspěchem. Zjistila, že její obrazy nedělají radost pouze jí, ale i jejímu okolí, a tak povzbuzena pozitivními ohlasy pořádá jednu až dvě výstavy za rok! Inspirací je Jasmíně vše co vidí a cítí, hlavně ale miluje přírodu, anděly, jednoduchost a pestré barvy - aby zahřály u srdce a potěšily duši. Chvíli experimentovala s olejovými barvami, nakonec se vrátila k barvám akrylovým, jelikož jak sama říká: “Lépe vyhovují mé netrpělivé povaze.” Ačkoli maluje na plátna, na cesty balí i papír, na který maluje momentky.

Již v pondělí 1. 11. 2021 započne vernisáž se šťastným číslem 13 v Galerii NORA, a můžete se na ni přijít podívat až do 26. 11. 2021