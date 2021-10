Přednáška: Co je to estetický zážitek

Co je to estetický zážitek?

Výraz „estetický“ máme většinou spojený s krásou, s uměním, popřípadě s krásným uměním. Co se ale vskutku skrývá za výrazem „estetický zážitek“ a proč nemusí být vždy synonymem ke kráse, přiblíží přednáška, která ukáže, že estetický zážitek můžeme hledat nejen v uměleckých galeriích.

Cyklus přednášek si klade za cíl ukázat, jak je současné umění různorodé a že tedy existují různorodé způsoby, jak k němu přistupovat. Dotkne se historických souvislostí vzniku některých uměleckých forem a pokusí se jednotlivá témata vztáhnout k dnešnímu uměleckému dění. Jednotlivé přednášky na sebe v určitých ohledech navazují, ale kurz není koncipován chronologicky – je tedy možné se přednášek zúčastnit i jednotlivě. Kurz je vhodný jak pro studenty, tak pro všechny, kteří se chtějí současnému umění přiblížit a najít si v něm „to své“. Přednáší Olga Moiseeva 24. 11. 2021 18:45–20:15 Co je to estetický zážitek

15. 12. 2021 18:45–20:15 Je moderní a současné umění to samé?

19. 1. 2022 18:45–20:15 Proč dát současnému umění šanci?

16. 2. 2022 18:45–20:15 Na koho dějiny umění zapomínají?

16. 3. 2022 18:45–20:15 Když plátno nestačí (Nové umělecké formy)

20. 4. 2022 18:45–20:15 O spojení umění a přírody (Land Art)

18. 5. 2022 18:45–20:15 Proč potřebujeme sociálně angažované umění

15. 6. 2022 18:45–20:15 Umění za rohem aneb České současné umění