Večer s Vlčí holkou

Na našem posledním setkání v roce 2021 se budeme zabývat silou komiksoterapie. Dokážete si představit retrospektivně terapeuticky vložit svůj příběh na papír a vytvořit z něj komiks? Ze kterých zásadních životních událostí by byl tvořen? Už jen zamyšlení se nad tímto postupem má terapeutický efekt. Při které vzpomínce cítím strach? Při které radost? I to si díky cvičení, které nám Kasia připraví, budete moci vyzkoušet. Nevím, jak to cítíte vy, ale já mám pocit, že nám s rokem 2022 začíná nová etapa. A tak se chci společně s autory komiksové knihy Vlčí holka ještě ohlédnout a ověřit si, jestli je můj příběh hluboce přijat a usazen v mém srdci, zdali je díky tomu cesta k mé duši volná a průchodná. A já tak mohu tvořit svůj svět a realitu v souladu, a stát ve své síle.

Síle, kterou jsem získala právě pomocí zpracování mého příběhu. A skrze nově nabitým znalostem a schopnostem budu moci zpracovat vše, co mi mou cestu jakkoliv zastíní.