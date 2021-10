Dramatizace úspěšného románu Juraje Šebesty „Když se pes směje“. Rodinnou komedii o dospívání nejenom teenagerů v režii Jany Mikitkové zahrají herci Divadla Ludus z Bratislavy. Vhodné pro děti od 8 let.

Rodinná komedie o dospívání nejenom teenagerů „POZOR, DOBRÝ PES!“.

Co vše musí teenager Tomáš řešit? Chlapec se vzdělané rodiny, rebel a zároveň plachý puberťák s nadprůměrným IQ, počítačově zběhlý, drzý i romantický. Jsou to vážné problémy rodičů, konflikty s otcem i mámou a zkraty v komunikaci, první lásky a zklamání. Tomáš by nepřežil, kdyby nemněl smysl pro humor a malého jezevčíka Žofii - nejdůležitějšího člena rodiny, kámošku i psycholožku zároveň. Příběh se odehrává v současnosti, přibližuje životní osudy tří generací.