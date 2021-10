Pražské derby FbŠ Bohemians vs. Tatran Střešovice

Čeká nás velmi napínavý a nadupaný zápas, ve kterém hráči budou bojovat o každý centimetr hřiště. Úvodní buly je naplánované na 19:30. Brány haly pro Vás budou otevřené už v 18:30. Právě 9. kolo Livesport Superligy patří pro tak vypjatý a zajímavý zápas mezi Klokany a Tatranem Střešovice. Klokani mají možnost po delší době Tatran porazit a vrátit jim pachuť porážky z předešlých vzájemných střetů. Tak i ty přijď zafandit a udělat pořádný hluk a pomoct Klokanům k výhře. Už v pátek 22. 10. 2021 od 19:30 do UNYP Arény. Proč v pátek dorazit? Čeká nás takticky zajímavý zápas, ve kterém bude padat mnoho gólu. Bohemka je na šňůře tří vítězství v řadě, které vždy obnášeli plno gólových oslav. Zároveň uvidíme souboj dvou nejproduktivnějších hráčů. Filip Forman si stále drží první příčku kanadského bodování, ale právě na záda mu dýchá tatranský Marek Beneš. Navíc klokani ztrácí právě na Tatran Střešovice 3 body v tabulce Livesport Superligy. Zároveň se v barvách Bohemians představí bývalý hráč Tatranu Sebastián Rod. A proti svému bývalému týmu se postaví David Šimek. Také se můžeš těšit na doprovodný program v podobě turnaje mladších žáků, kteří budou potřebovat Vaši podporu. Jak jsme hráli naposledy? V posledních zápasech základní části loňské sezony byl úspěšnější Tatran. Ve 4. kole jsme prohráli 8:4 na domácí palubovce Tatranu. A v druhém kole jsme na domácí půdě podlehli jen těsně 3:4. VSTUPENKY Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na TICKETPORTÁLU nebo přímo v hale na pokladně. Cena vstupenky je stanovena na 50,- Kč a pro děti a mládež do 15 let a ZTP na 30,- Kč. HYGIENICKÉ OPATŘENÍ Diváci (výjimka u dětí do 6 let) musí nadále na základě platných vládních nařízení doložit jedno z níže uvedených potvrzení: potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní před akcí s negativním výsledkem potvrzení o absolvování antigenního vyšetření nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, přičemž od jeho dokončení uběhlo nejméně 14 dnů potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů potvrzení školy či čestné prohlášení o absolvování antigenního vyšetření ve škole nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem V prostorách haly musí mít diváci nasazený respirátor FFP2/KN95. JAK SE DOSTANETE DO HALY? Zastávka metra: linka trasy B, Českomoravská Zastávka tramvaje: Divadlo Gong