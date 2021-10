Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na vánoční koncert Michala Prokopa ve Velkém sále pražské Lucerny, který se uskuteční 21/12 2021 od 20:00 hodin.

Michal Prokop zde vystoupí se svou skupinou Framus Five a řadou hostů. Kromě jiného bude vánoční koncert vyvrcholením Prokopovy tour k jeho novému albu Mohlo by to bejt nebe..., jenž vyšlo v letošním roce a které Michal Prokop v Lucerně pokřtí.

Vedle nových skladeb z letos vydaného alba zazní i klasické hity.