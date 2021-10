seminář CITES - ochrana ohrožených zvířat

Dne 26.10. se od 10:00 do 16:00 uskuteční v pražském obchodním centru Sapa seminář na téma CITES - ochrana ohrožených druhů. Událost organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem. Témata přednášek budou velmi různorodá a můžete se těšit na velmi zajímavé hosty. Dozvíte se více o povoleném a zakázaném dovozu do ČR, o roli CITES při ochraně ohrožených živočišných druhů a také se dozvíte více o příkladech z praxe a tzv. wildlife crimes. Pořádání této události je začátkem mnohem většího projektu týkajícího se ochrany ohrožených druhů jako jsou luskouni, nosorožci či sloni. Pokud Vás tohle téma zajímá a není Vám lhostejné, přidejte se k nám! Hledáme lidi zapálené do stejné věci...