Radkin Honzák: Jak bojovat se strachem | Webinář

Od bubáků pod postelí až po šéfa přicházejícího na poradu. Se strachem se setkáváme celý život. Někdy má logické vysvětlení, jindy je úplně iracionální. Je to však základní emoce, již znali už dinosauři. Jak ale vzniká strach a co vlastně v řeči našeho bytí znamená? Umíme s ním pracovat? A je strach nakažlivý? O tom všem bude hovořit známý psychiatr Radkin Honzák. Zhluboka se nadechněte a vstupte s námi do emočních záhad organismů.