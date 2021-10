Zavařujeme palindromy

Co je to palindrom? Palindrom je slovo, věta, číslice či melodie, které můžeme číst zleva doprava i zprava doleva, a stále mají stejný význam. Že žádný palindrom neznáte? Nevadí, přijďte je s námi objevovat! Objevená slova či věty zavaříme. Součástí workshopu je prohlídka výstavy SETINY s lektorkou, která představí českou spisovatelku a překladatelku Bohumilu Grögerovou, která by 7. srpna 2021 oslavila sté narozeniny. Cena workshopu = 100 Kč / účastník Prosíme o včasnou rezervaci místa na emailu docekalova@pamatnik-np.cz.