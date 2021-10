Projekt Krásná práce v listopadu znovu otevře přehlídku lidového umění a řemesel a po dvou letech tak opět zaplní pražskou Galerii 1. Výstava potrvá od 6. do 25. listopadu a návštěvníci na ní budou moci obdivovat artefakty vytvořené tradičními technikami jako muší ráj, orobincové boty nebo reedici návrhu koberce Ladislava Sutnara. Produkty tuzemských řemeslníků si lidé budou moci také zakoupit, a tím tvůrce podpořit, přehlídka nabídne i workshopy nebo komentované prohlídky pro základní školy.

Tradiční řemeslníky podpoří Krásná práce nejen vystavením jejich tvorby, ale také možností prodeje jejich výrobků.

Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1.

Otevírací doba: PO – PÁ: 9:00 – 18:00, SO – NE (včetně svátků): 10:00 – 18:00

Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let a senioři nad 65 let zdarma