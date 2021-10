Jedinečné uvedení na nádvoří HAMU. Vstupné dobrovolné! Společenská intervence, kolektivní akce nebo taneční inscenace? Vstupte do našeho tvůrčího obýváku a staňte se součástí dobrodružné proměny z běžného člověka v bdělé, inteligentní a plastické tělo, bryskně jednající na hlasové instrukce choreografa. Choreograf se naopak zredukuje v pouhou vůli, hlas motivující na dálku všechny zúčastněné v reálném čase a prostoru. Je na vás, ve které realitě se budete chtít zúčastnit. Zda se zblízka dívat choreografovi přímo pod ruce, vidět jeho konkrétní imaginativní obrazy a stávat se jejich součástí. Nebo jen sledovat abstraktní pohybové partitury. Je to jen na vás a na vaší volbě kanálu na sluchátkách silent disco. Neustále otevřená hravá forma umožňuje bez problémů účast i dětem nebo aktivnějším seniorům. Možnosti spříznění v režii choreografky Veroniky Knytlové surfují na svobodné škále uměleckého prožitku a míchají do koktejlu unikátní show. Každé provedení tedy přináší nový zážitek. Koncept, režie, choreografie: Veronika Knytlová Dramaturgie: Jaroslava Šiktancová, Eliška Vavříková, Jiří Havelka Hudba: Martin Tvrdý Světelný design: Adam Uzelac Zvukový design: Eva Hamouzová Účinkují: Veronika Knytlová, Barbora Ješutová, Anna Šefrnová, Aneta Bočková, Adéla Vávrová, Adéla Voldrábová, Kamila Paličková, Andrea Tomsová, Daniela Kolková, Veronika Ghisi, Prokop Štěpánek Partneři: Vzlet, HAMU, 4+4 dny v pohybu Za podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 10 Premiéra: 20. září 2021 v kulturním centru Vzlet