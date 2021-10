Marta Töpferová & Milokraj

Marta Töpferová je jedna z nejzajímavějších zpěvaček a skladatelek své generace. Po mnoha letech v USA se vrátila do rodné země, aby založila projekt, který čerpá z jejích hudebních a kulturních kořenů. Podařilo se jí vytvořit sbírku autorských písní, které jsou inspirovány převážně moravským folklórem, komorní hudbou, ale i hudbou Latinské Ameriky, Španělska a jejího života v New Yorku. Kromě autorských textů Marta zhudebnila básně Věry Provazníkové, Jana Zahradníčka a dalších. Tato nová hudba je navíc v rukou výtečných spoluhráčů, a to houslisty Stanislava Palúcha, cimbalisty Marcela Comendanta, kytaristy Davida Dorůžky a kontrabasisty Petra Dvorského. Milokraj byl nominován na cenu Anděl v kategorii World Music (2014) za své první CD a má za sebou koncerty po ČR, Německu, Anglii, Holandsku, Belgii, Maďarsku, Polsku a Rakousku.

