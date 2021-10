SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství

Představení 23.05.2021 14:00 je přeloženo na nový termín 05.12.2021 14:00.

Představení 15.11.2020 14:00 je přeloženo na nový termín 25.04.2021 14:00.

Představení 20.06.2021 15:00 je přeloženo na nový termín 02.01.2022 14:00.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě, že se Vám nehodí náhradní termín konání akce, můžete požádat o výměnu vstupenky za jiný termín či titul a to nejpozději měsíc před konáním představení. Pro výměnu vstupného kontaktujte info@ticketstream.cz.

Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost vidět je v divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí…