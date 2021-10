Jeremy Zucker v Praze

Jeremy Zucker, emotivní zpěvák, který od roku 2015, kdy začal vydávat své písně online, nasbíral přes pět miliard streamů a prodal tři miliony svých nahrávek, vystoupí v MeetFactory v Praze!

V jeho repertoáru jsou hity jako Talk Is Overrated (feat. Blackbear) nebo průlomová All the Kids Are Depressed a samozřejmě i největší hit Comethru (ft. Chelsea Culter), o které magazín Fader napsal, že jde o „opojnou milostnou skladbou, jenž se stala jeho vizitkou“.

S americkou skladatelkou a producentkou Chelsea Cutler spolupracoval Zucker jak na společném EP, tak debutové desce plné naděje i destruktivních písní – Love Is Not Dying.

Jeho druhá deska CRUSHER vyšla 1. října.