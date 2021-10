Duo 100 gecs tvoří Dylan Brady a Laura Les. Jejich debutové album 1000 gecs před dvěma lety pořádně zamíchalo popkulturou.

Poté, co minulý rok museli odložit světové turné, přepracovali 100 gecs svůj debut, na 1000 gecs and The Three of Clues se objevily spolupráce s producentem A. G. Cookem, Fall Out Boy, Charli XCX nebo Rico Nasty. Britský NME album popsal jako „mozek rozpouštějící a žánry strhující vizi popové budoucnosti“. Nadcházející rok slibuje novou kapitolu tvůrčího vývoje jedinečné kapely. Už teď je jasné, že pro své fanoušky chystají něco speciálního.