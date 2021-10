DiscoverEU - Evropané mohou soutěžit o 60 000 jízdenek na vlak

Program DiscoverEU, v němž mohou mladí Evropané soutěžit o bezplatné jízdenky, po vynucené roční přestávce startuje nanovo. V aktuálním kole, které je z důvodu vynechaného ročníku otevřeno všem narozeným v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2003, bude rozdáno rekordní množství jízdenek. Možnost procestovat Evropu vlakem dostane v roce 2022 celkem 60 000 uchazečů. Zájemci se do soutěže mohou přihlašovat od úterý 12. října 2021 do úterý 26. října 2021 12:00 středoevropského letního času na: https://europa.eu/youth/discovereu_cs.