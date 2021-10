Bring Me The Horizon v Praze

Bring Me The Horizon míří v únoru do Prahy! Jako speciálního hosta přivezou A Day To Remember!

Bring Me The Horizon, hvězdy britské hudební scény, se k nám vrací. Před dvěma lety headlinovali v hradeckém Festivalparku první den Rock for People a nyní se představí fanouškům v hlavním městě. Pražský koncert je jednou ze zastávek na jejich turné Survival Horror European Tour a uskuteční se 16. února 2022 v Malé sportovní hale v rámci série Rock for People Concerts.

BMTH jsou kapelou, kterou její pověst předchází mílovými kroky – rovnou zaručuje neopakovatelný zážitek a nezapomenutelnou hudební i vizuální show. Ostatně, návštěvníci Rock for People 2019 by mohli vyprávět!