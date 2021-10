Zákazníci centra Westfield Chodov zjistí, jaký je život s Alzheimerovou chorobou

V týdnu od 18. října si návštěvníci centra Westfield Chodov mohou otestovat svou paměť. Zároveň mohou přispět na činnost Centra Seňorina, které v péči o seniory s demencí uplatňuje Montessori přístup. Jak tomuto degenerativnímu onemocnění mozku předcházet, upozorní akce s názvem Všechno je normální, kterou v rámci každoroční iniciativy Solidarity Day pořádá skupina obchodních center URW. Centra Westfield se každoročně zapojuje do iniciativy Solidarity Day a pomáhají tak lokálním komunitám, v nichž její obchodní centra působí. Ve spolupráci s Centrem Seňorina spojí letošní solidární den s říjnovým Dnem duševního zdraví, a zaměří se tak na zvýšení povědomí o Alzheimerově chorobě. Pro návštěvníky Westfield Chodov bude připravena herní zóna se 6 stanovišti, které procvičí jejich motoriku, soustředěnost, paměť či citlivost na barvy. Lidé tak v praxi zjistí, jak lze pravidelnými cvičeními degenerativním onemocněním mozku předcházet. Kromě herní zóny upozorní na onemocnění Alzheimerovou nemocí i výstava unikátních uměleckých fotografií, které rovněž nesou jméno „Všechno je normální“. „Známé české osobnosti na nich poukazují na projevy nevratného onemocnění mozku s mírnou nadsázkou, a přitom s respektem. Na fotkách můžete vidět Martinu Preissovou, Danielu Písařovicovou, Patrika Děrgela či Míšu Maurerovou nebo Lucii Polišenskou. Každá fotografie poukazuje na konkrétní projev Alzheimerovy nemoci a pomáhá tak lépe pochopit, s čím se lidé s touto chorobou a jejich rodiny potýkají,“ objasňuje Jarka Švarcbachová z Nadačního fondu Seňorina. Na činnost neziskovky mohou zákazníci Westfield Chodov přispět buď do připravené kasičky, nebo zakoupením Aloisových ponožek, nesoucí jméno Dr. Alzheimera, s designem Kateřiny Winterové , která akci v centru osobně podpoří společně s kolegou Patrikem Děrgelem ve středu 20. října od 11 do 12 hodin. Celý výtěžek z prodeje jde na podporu lidí s Alzheimerovou nemocí a pomoc rodinným pečujícím. Akce se koná v týdnu od 18. do 22. října v obchodním centru Westfield Chodov. Interaktivní zóna bude stát před prodejnou Peek & Cloppenburg u vstupu A (ve směru od sídliště) a zájemci do ní mohou zavítat každý den od 9 do 17 hodin.