Vernisáž Galerie Mega: Michal Škapa / Situace

Galerie Mega přináší v pořadí již 9. výstavu s názvem SITUACE v prostoru vestibulu metra stanice Karlovo náměstí. Autorem nové výstavy je Michal Škapa. Galerie Mega je street art galerií umístěnou přímo ve vestibulu metra. Netradiční prostor a spojení street artu s veřejným prostorem úzce souvisí. Cílem Galerie Mega je ukázat široké veřejnosti jak mladé umělce, tak známé tváře a rozšiřovat tak povědomí o street art umění v Česku. Celá galerie funguje na propojení těchto světů a snaží se podporovat komunitu street art. Boření hranic a edukace cestujících, kteří spěchají na metro. Michal Škapa jakožto zástupce první generace českých graffiti writerů pronikl již před delší dobou do galerií po celé ČR. Velká výstava mu za pár dnů končí v legendární Špálově galerii, která se poprvé otevřela umělci z řad pouličních umělců. Před pár dny dokončil svůj další mural v Olomouci a během září také v Čáslavi a Drážďanech. V jeho práci mu pomáhají lidé, kterými se obklopil, ale jeho nezlomná vůle a chuť pracovat je neuvěřitelná. Společně s kurátorem Ondřejem Klímou připravil výstavu pro tuto mladou streetartovou galerii, tak aby navazovala na jeho kořeny a také s pokusila rozbít prostor “výlohy” a určitého vakua, které výstavní prostor představuje. Základem pro tuto skoro dvaceti metrovou instalaci je CHROM (stříbrný sprej), kterým TRON pokryl prakticky vše co mu přišlo do cesty. Do úzkého výstavního prostoru nastěhoval figuríny a další fragmenty z běžného života, které doplnil o neony, se kterými dlouhodobě pracuje. Rozehrál čtyři situace ze života (writera) a díky nim proměnil galerii v jeden pulzující obraz. Tento obrazový výjev doplňuje svojí specifickou sprejovou kresbou. Maluje chybějící či neexistující fragmenty obrazu, písmena, květiny. A také linky, které jsou kreslené přímo na sklo galerie, tak aby obraz byl co nevrstevnější. Součástí expozice je také velké plátno vytvořené speciálně pro tuto výstavu v kombinaci chromu a černé.