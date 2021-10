Podzimní kemp

Kdy? V době podzimních prázdnin 27. – 29.10. 2021 Každý den 8:00 - 16:00 Kde? Bublina Arena, Lomnického 1071/1, Praha 4 Kolik to stojí? 1500,- Kč (nebo 500,- Kč pro členy), v ceně je strava, pitný režim a dárek pro všechny účastníky Pro koho? Pro holky i kluky od 3 do 15 let Kemp je zaměřen na florbalovou a všesportovní přípravu, a to jak fyzickou a technickou, tak přípravu po taktické stránce. Sportovní program vedou zkušení trenéři z našich řad. Během kempu bude čas i na další sportovní hry pro rozvoj obratnosti, koordinace a všestrannosti. Sportovní náplň je připravena denně od 8:00 do 16:00 tak, aby obsahovala kombinaci času stráveného v tělocvičně i venku a čas zbyl i na potřebné občerstvení a odpočinek. V průběhu kempu čeká naše superligové klokany domácí utkání proti Liberci, na které se společně pojedeme podívat. Kemp je vhodný jak pro úplného začátečníka, tak pro pokročilého hráče.

Co s sebou? Oblečení do haly (tričko, kraťasy, halová sportovní obuv), teplé oblečení na ven (přes den nás čeká i sportovní program venku) Jak se přihlásit? 1) pomocí e-přihlášky v členské sekci 2) pomocí formuláře na webu www.elementkempy.cz Kontaktujte nás! V případě dotazů kontaktujte Adélu Bočanovou na e-mailu info@elementkempy.cz nebo na telefonním čísle +420 774 168 745.