Pražské derby

Čeká nás velmi důležitý zápas této sezóny. Klokani nastoupí v UNYP Aréně ke svému domácímu utkání proti rivalům ze Sparty. Úvodní vhazování je naplánované na 19:30. Brány haly pro vás otevíráme už od 18:30. Utkání se Spartou patří tradičně k těm nejvyhrocenějším utkáním sezóny. Čtyři roky po sobě jsme se dostali do čtvrtfinále play-off, kde jsme čtyřikrát po sobě natrefili na soupeře ze Sparty, kteří nás pokaždé dokázali porazit. Nyní je čas to změnit. A to dokážeme s vaší podporou na tribunách. Přijďte nám fandit už tento pátek 8.10.2021 od 19:30 do UNYP Arény. Proč v pátek dorazit? Čeká nás jeden z nejdůležitějších a herně nejzajímavějších zápasů sezóny. Letos jsme prohráli jenom s Mladou Boleslaví. Naši hráči mají formu jako hrom. Klokani jsou v tabulce Livesport Superligy před pátou Spartou na 4. příčce. Filip Forman je ve vedení kanadského bodování a Karel Petrák je na třetím místě. Chystáme pro vás bohatý doprovodný program v podobě dvou přestávkových soutěží o zajímavé ceny. Proběhne také tipovací soutěž o výsledek utkání. Součástí zápasu je také soutěž o nejhlasitější kotel z řad našich týmů. Stále probíhá celosezónní soutěž, která vyvrcholí na posledním domácím utkání základní části, kde nás bude čekat tombola o 30 hodnotných cen. Zapojení do soutěže je jednoduché, na klubovou permanentku stačí nasbírat 10 razítek z návštěvy superligových zápasů. Jak jsme hráli naposledy? V posledních zápasech základní části loňské sezóny byla úspěšnější Sparta. Ve třetím kole jsme prohráli 8:5 na domácí palubovce Sparty. V dalším kole jsme doma prohráli o 5 gólů, 5:10. VSTUPENKY Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na TICKETPORTÁLU nebo přímo v hale na pokladně. Cena vstupenky je stanovena na 50,- Kč a pro děti a mládež do 15 let a ZTP na 30,- Kč. HYGIENICKÉ OPATŘENÍ Diváci (výjimka u dětí do 6 let) musí nadále na základě platných vládních nařízení doložit jedno z níže uvedených potvrzení: potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní před akcí s negativním výsledkem potvrzení o absolvování antigenního vyšetření nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, přičemž od jeho dokončení uběhlo nejméně 14 dnů potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů potvrzení školy či čestné prohlášení o absolvování antigenního vyšetření ve škole nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem V prostorách haly musí mít diváci nasazený respirátor FFP2/KN95.